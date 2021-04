Domanda di pensione anticipata per lavori usuranti entro il 1° maggio: come fare (Di giovedì 1 aprile 2021) L’Inps ha rilasciato una circolare ufficiale attraverso la quale spiega come fare Domanda di pensione anticipata per coloro che svolgono lavori usuranti e che matureranno (o hanno già maturato) i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Di seguito, dunque, ecco tutte le indicazioni utili per procedere con la Domanda entro il prossimo primo maggio. Domanda di pensione anticipata per lavori usuranti: chi può farla Quali sono i lavori usuranti che danno diritto alla Domanda di pensione ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 aprile 2021) L’Inps ha rilasciato una circolare ufficiale attraverso la quale spiegadiper coloro che svolgonoe che matureranno (o hanno già maturato) i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Di seguito, dunque, ecco tutte le indicazioni utili per procedere con lail prossimo primodiper: chi può farla Quali sono iche danno diritto alladi...

