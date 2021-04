Dl Covid, Fials: Bene obbligo di vaccinarsi ai sanitari, si estenda scudo penale a trattamenti (Di giovedì 1 aprile 2021) “Uno scadenziario dei tempi a tamburo battente, quasi da regime militare. Tanto rumore per un numero esiguo di operatori, un pessimo esempio di mancata comunicazione e di percorso informativo clinico ed etico per il medesimo personale sanitario elevato precedentemente al rango angelico, nonché candidabile al Nobel ed ora marchiati 'No vax'” Roma, 1 apr. - “Bene che ci sia una presa di posizione del Governo sull'obbligo dei vaccini per i sanitari, almeno ora le singole aziende non prenderanno decisioni arbitrarie assegnando ferie d'ufficio o attivando procedimenti disciplinari al personale non vaccinato senza aver fatto alcun tentativo di moral suasion. Ricordiamo che tra le categorie più colpite dal contagio c'è proprio quella dei sanitari, e non per disattenzione ma perché inviati in corsia senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) “Uno scadenziario dei tempi a tamburo battente, quasi da regime militare. Tanto rumore per un numero esiguo di operatori, un pessimo esempio di mancata comunicazione e di percorso informativo clinico ed etico per il medesimo personaleo elevato precedentemente al rango angelico, nonché candidabile al Nobel ed ora marchiati 'No vax'” Roma, 1 apr. - “che ci sia una presa di posizione del Governo sull'dei vaccini per i, almeno ora le singole aziende non prenderanno decisioni arbitrarie assegnando ferie d'ufficio o attivando procedimenti disciplinari al personale non vaccinato senza aver fatto alcun tentativo di moral suasion. Ricordiamo che tra le categorie più colpite dal contagio c'è proprio quella dei, e non per disattenzione ma perché inviati in corsia senza ...

