«Dite ai miei figli che li amo» | un nuovo video mostra le ultime parole di George Floyd prima della morte – Il video

(Di giovedì 1 aprile 2021) «aiche li amo, sto morendo». Sono ledette con un filo di voce da, l’uomo afroamericano di 46 anni ucciso nel maggio del 2020 durante un intervento di polizia a Minneapolis. La clip è stata riprodotta durante un’udienza del processo nei confronti di Derek Chauvin, l’ex poliziotto accusato di aver provocato il decesso diper soffocamento, dopo aver tenuto il ginocchio per quasi 9 minuti sul suo collo. Ilproviene dalla bodycam di Thomas Lane, uno degli agenti in servizio quel giorno insieme a Chauvin, e fornisce ulteriori dettagli sugli attimi precedenti all’arresto e alladi. Nelle immagini si vede l’auto ...

ai figli che li amo, sto morendo", dice Floyd con un filo di voce, prima di smettere di respirare. Queste le immagini dell'udienza di giovedì: Autore Giuseppe Serrone Categoria Esteri "Non sparatemi, sono una brava persona, dite ai miei figli che gli voglio bene", urla George, spaventato e visibilmente confuso.