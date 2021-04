Dissecazione aortica: nuovo studio sulle cure (Di giovedì 1 aprile 2021) Dissecazione aortica: miglioramenti con trattamento a lungo termine con beta-bloccanti, ACE-inibitori o bloccanti del recettore dell’angiotensina Il trattamento a lungo termine con beta-bloccanti, ACE-inibitori o bloccanti (o antagonisti) del recettore dell’angiotensina (sartani) è risultato associato a miglioramenti nel trattamento della Dissecazione (o dissezione aortica), secondo dati pubblicati su “JAMA Network Open”. «Nella Dissecazione aortica, la… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 1 aprile 2021): miglioramenti con trattamento a lungo termine con beta-bloccanti, ACE-inibitori o bloccanti del recettore dell’angiotensina Il trattamento a lungo termine con beta-bloccanti, ACE-inibitori o bloccanti (o antagonisti) del recettore dell’angiotensina (sartani) è risultato associato a miglioramenti nel trattamento della(o dissezione), secondo dati pubblicati su “JAMA Network Open”. «Nella, la… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

myideaofbeauty : @miridesant @noitre32 Informati con un buon cardiologo perché non è possibile dire 'non c'è nulla da fare' se non s… - mattinodinapoli : Ricoverata con una dissecazione aortica muore dopo tre giorni: indagati due medici dell'ospedale Monaldi - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Operata al Monaldi per dissecazione aortica ma dopo 3 giorni muore: indagati medici -… -