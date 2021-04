Disciplina | coordinazione e rispetto delle regole | il viaggio alla scoperta del golf

Leggi su dire

(Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – “Il golf è uno sport giocato, per la maggior parte, senza la supervisione di un arbitro. Nel praticarlo, ci si affida all’integrità e all’onestà dell’individuo, nel dimostrare riguardo e verso gli altri giocatori e nel rispettare le regole. Tutti i giocatori dovrebbero comportarsi in modo disciplinato, dimostrando sempre cortesia e sportività, indipendentemente da quanto competitivi possano essere. Questo è lo ‘Spirit of the game’ del golf”. Queste le parole di Anna Roscio, responsabile della Squadra Nazionale Femminile azzurra e dell’attività giovanile della Federazione Italiana Golf, per quanto riguarda la presentazione delle ragioni per cui si decide di avvicinarsi a questa disciplina sportiva.