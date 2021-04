Di Maio, 'il futuro della Serbia è in Europa' (Di giovedì 1 aprile 2021) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incontrato il suo omologo serbo, Nikola Selakovic, con il quale ha posto le basi per un Memorandum d'intesa sottolineando che l'Italia "attribuisce un valore ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Il ministro degli Esteri Luigi Diha incontrato il suo omologo serbo, Nikola Selakovic, con il quale ha posto le basi per un Memorandum d'intesa sottolineando che l'Italia "attribuisce un valore ...

Advertising

73deva73 : Direi che dopo questa affermazione anche se vi fosse rimasto un briciolo di dignità è definitivamente caduto nell’o… - fisco24_info : Di Maio, 'il futuro della Serbia è in Europa': Incontro con omologo serbo, 'Belgrado partner strategico' - CorriereQ : Di Maio, ‘il futuro della Serbia è in Europa’ - giornaleradiofm : Di Maio, 'il futuro della Serbia è in Europa': (ANSA) - ROMA, 01 APR - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha in… - Paolinocarino1 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Ma che cazzo combinato fino ora, date colpa immigrati ma bloccate i vostri ministri… -