Di Maio è il ministro esteri più social L’esponente M5S ha 4 milioni follower | stacca Usa e Russia

(Di giovedì 1 aprile 2021) Iled ex capo politico M5S, Luigi Di, conquista un nuovo primato. Tra i capi delle diplomazie dei principali Paesi europei e occidentali, ildegliitaliani è il più influente suinetwork, con ben 4ditra Facebook, Instagram e Twitter. Numeri che, messi a confronto con quelli dei suoi omologhi stranieri, diventano ancora più importanti: Di, infatti, risulta avere quella che in gergo tecnico si chiama ‘potenza’ tre volte maggiore Di quella dei suoi omologhi del G7 e dell’Alto commissario Ue per gli Affarie la Sicurezza. Non solo, perché, ad esempio, il segretario Di Stato Usa, Antony Blinken, ha circa 490mila ‘seguaci’ tra Twitter e Instagram, ...

alexbarbera : Di Maio: “Russia e Cina hanno sistemi politici e di valori diversi dai nostri”. Alla buon’ora, ministro - italyinbih : Poruka iz Sarajeva Ministra @luigidimaio za sve mlade #BiH Il saluto del Ministro #LuigiDiMaio ai giovani della… - alisabottani : RT @ytali_: Il ministro degli esteri #DiMaio precisa che non c’è stato un voto italiano contro #Cuba all’Onu. L’errore colpevole di noi gio… - ytali_ : Il ministro degli esteri #DiMaio precisa che non c’è stato un voto italiano contro #Cuba all’Onu. L’errore colpevol… - aaannabo : RT @pigriziamoratti: L’effetto farfalla spiegato bene: un comico genovese nel 2009 decide di fondare un partito, nel 2021 Di Maio si ritrov… -

Ildegli Esteri Luigi Di, da parte sia, ha dichiarato che: "Ho notificato l'immediata espulsione dei due funzionari russi coinvolti in questa gravissima vicenda. Ringrazio la nostra ...Entrambi i russi sono stati espulsi, ilDiha parlato di " Atto ostile " e lo stesso Biot è stato messo agli arresti . In queste ore ha parlato la moglie, Claudia Carbonara , che in un'...(ANSA) - ROMA, 01 APR - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incontrato il suo omologo serbo, Nikola Selakovic, con il quale ha posto le basi per un Memorandum d'intesa sottolineando che l'Italia ...Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, da parte sia, ha dichiarato che: “Ho notificato l’immediata espulsione dei due funzionari russi coinvolti in questa gravissima vicenda. Ringrazio la nostra ...