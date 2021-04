Di Maio è il ministro degli esteri più social L’esponente M5S ha 4 milioni follower Supera i colleghi di Usa e Russia

(Di giovedì 1 aprile 2021) Iled ex capo politico M5S, Luigi Di, conquista un nuovo primato. Tra i capi delle diplomazie dei principali Paesi europei e occidentali, ilitaliani è il più influente suinetwork, con ben 4ditra Facebook, Instagram e Twitter. Numeri che, messi a confronto con quelli dei suoi omologhi stranieri, diventano ancora più importanti: Di, infatti, risulta avere quella che in gergo tecnico si chiama ‘potenza’ tre volte maggiore Di quella dei suoi omologhi del G7 e dell’Alto commissario Ue per gli Affarie la Sicurezza. Non solo, perché, ad esempio, il segretario Di Stato Usa, Antony Blinken, ha circa 490mila ‘seguaci’ tra Twitter ...

Ildegli Esteri Luigi Di, da parte sia, ha dichiarato che: "Ho notificato l'immediata espulsione dei due funzionari russi coinvolti in questa gravissima vicenda. Ringrazio la nostra ...Entrambi i russi sono stati espulsi, ilDiha parlato di " Atto ostile " e lo stesso Biot è stato messo agli arresti . In queste ore ha parlato la moglie, Claudia Carbonara , che in un'...Il ministro ed ex capo politico M5S, Luigi Di Maio, conquista un nuovo primato. Tra i capi delle diplomazie dei principali Paesi europei e occidentali, il ministro degli Esteri italiani è il più ...(ANSA) - ROMA, 01 APR - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incontrato il suo omologo serbo, Nikola Selakovic, con il quale ha posto le basi per un Memorandum d'intesa sottolineando che l'Italia ...