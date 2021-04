"Devono solo vergognarsi". Cruciani legge i numeri, sfogo brutale da Del Debbio | Video (Di venerdì 2 aprile 2021) "Si dovrebbero solo vergognare". Giuseppe Cruciani, in studio a Dritto e rovescio ospite di Paolo Del Debbio su Rete 4, legge i dati della campagna vaccinale in Sicilia. "Mentre ci sono persone che si sono vaccinate e non ne avevano diritto, o comunque non rientravano nelle classi più a rischio, gli over 80 che hanno ricevuto la seconda dose e sono dunque perfettamente in linea, sono il 26%, solo il 26% degli over 80 siciliani. Un quarto. I tre quarti dei siciliani over 80 sono a rischio di crepare, diciamolo francamente". "Di fronte a questo - ricorda il conduttore de La Zanzara su Radio 24, in un moto di montante indignazione - , ci sono politici non di 80 anni, ma di 50 anni, di 45 anni, che dicono 'noi giriamo per strada e incontriamo la gente'. Cosa vuol dire? C'è zona rossa, non si fanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) "Si dovrebberovergognare". Giuseppe, in studio a Dritto e rovescio ospite di Paolo Delsu Rete 4,i dati della campagna vaccinale in Sicilia. "Mentre ci sono persone che si sono vaccinate e non ne avevano diritto, o comunque non rientravano nelle classi più a rischio, gli over 80 che hanno ricevuto la seconda dose e sono dunque perfettamente in linea, sono il 26%,il 26% degli over 80 siciliani. Un quarto. I tre quarti dei siciliani over 80 sono a rischio di crepare, diciamolo francamente". "Di fronte a questo - ricorda il conduttore de La Zanzara su Radio 24, in un moto di montante indignazione - , ci sono politici non di 80 anni, ma di 50 anni, di 45 anni, che dicono 'noi giriamo per strada e incontriamo la gente'. Cosa vuol dire? C'è zona rossa, non si fanno ...

