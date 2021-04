Detenuti | il garante Ciambriello in visita all’Icam di Lauro

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Occorre che in tempi brevi sulle case famiglie protette, strutture previste dalla legge del 2011 istitutiva degli ICAM come quello di, anche nella nostra comunità regionale si aprano un paio di queste esperienze e opportunità di luoghi alternativi al carcere per garantire principalmente l’interesse preminente del minore”. Così ilCampano delle persone private della libertà personale Samueleall’uscita oggi dell’Istituto attenuato per detenute madri a, nell’Avellinese. Ila tal proposito, dice “mi ha fatto piacere che il parlamento abbia approvato un provvedimento in bilancio che consente di finanziare per l’importo di 1,5 milioni su tutto il territorio nazionale la creazione di case famiglie protette per madri detenute con figli che ...