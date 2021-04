Destiny e non solo: Bungie lavora a un 'nuovo mondo segreto' (Di giovedì 1 aprile 2021) Bungie sta preparando "un nuovo mondo segreto in parallelo con Destiny", un progetto che dovrebbe essere lanciato nel 2025. Parlando con il sito giapponese 4gamer (notato da DestinyNews su Twitter), il design director Jacob Benton ha commentato i piani non relativi a Destiny di Bungie e ha detto: "non posso dirti molto di più in questo momento, ma il nostro team sta lavorando a un nuovo mondo segreto in parallelo con Destiny, e siamo fermamente concentrati sull'anno 2025". Questa non è la prima volta che Bungie discute di una nuova IP, né è la prima volta che menziona l'anno 2025. Nel settembre 2019, il CEO di Bungie Pete Parsons ha ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 aprile 2021)sta preparando "unin parallelo con", un progetto che dovrebbe essere lanciato nel 2025. Parlando con il sito giapponese 4gamer (notato daNews su Twitter), il design director Jacob Benton ha commentato i piani non relativi adie ha detto: "non posso dirti molto di più in questo momento, ma il nostro team stando a unin parallelo con, e siamo fermamente concentrati sull'anno 2025". Questa non è la prima volta chediscute di una nuova IP, né è la prima volta che menziona l'anno 2025. Nel settembre 2019, il CEO diPete Parsons ha ...

Advertising

ineedgaycontent : @hosie_x_destiny per me che studio traduzione questo è un colpo al cuore ?? anche perché così non considerano propri… - hosie_x_destiny : @BiancaMikaelson Hai fatto bene. Io me lo sono guardata tutto in italiano e adesso sto aspettando che la terza iniz… - BiancaMikaelson : @hosie_x_destiny Non io che praticamente in italiano ho visto solo la 1x12 solo per loro, ma dopo quella delusione… - BiancaMikaelson : @hosie_x_destiny Ti prego io non dimentico il 'come tutti' invece di 'who wouldn't?' - ineedgaycontent : @hosie_x_destiny Nel doppiaggio italiano della 2x15 mi hanno fatto arrabbiare perché quando Dark Josie dice a Hope… -

Ultime Notizie dalla rete : Destiny non Arrestati tre spacciatori che da anni smerciavano cocaina sulla piazza di Parma ... la stragrande maggioranza dei numerosi clienti di JOSEPH Destiny ha dichiarato di aver acquistato ... alcuni dei predetti sono stati convocati presso gli Uffici della Squadra Mobile e, non senza ...

Arrestati tre spacciatori di nazionalità nigeriana ... la stragrande maggioranza dei 2 numerosi clienti di JOSEPH Destiny ha dichiarato di aver ... alcuni dei predetti sono stati convocati presso gli Uffici della Squadra Mobile e, non senza qualche ...

Destiny 2 La Stagione degli Eletti fino ad oggi Tech Princess Soldati USA in guerra con HoloLens: miliardi di dollari nelle tasche di Microsoft per i giocatori di Destiny 2 è arrivato il momento di scoprire l'ultimo paragrafo della storia confezionata da Bungie.... 31 MAR CD Projekt RED, dopo Cyberpunk 2077 non lascia ma raddoppia: ecco la ...

Scopriamo che Bungie ha in sviluppo “un nuovo mondo segreto” oltre a Destiny: è in arrivo per il 2025. ma non per questo anonimo. Ma l’azienda di Redmond è stata in grado anche di ideare accessori specifici per persone con disabilità motorie, come l’Adaptive Controller, ma anche headset premium di ...

... la stragrande maggioranza dei numerosi clienti di JOSEPHha dichiarato di aver acquistato ... alcuni dei predetti sono stati convocati presso gli Uffici della Squadra Mobile e,senza ...... la stragrande maggioranza dei 2 numerosi clienti di JOSEPHha dichiarato di aver ... alcuni dei predetti sono stati convocati presso gli Uffici della Squadra Mobile e,senza qualche ...per i giocatori di Destiny 2 è arrivato il momento di scoprire l'ultimo paragrafo della storia confezionata da Bungie.... 31 MAR CD Projekt RED, dopo Cyberpunk 2077 non lascia ma raddoppia: ecco la ...ma non per questo anonimo. Ma l’azienda di Redmond è stata in grado anche di ideare accessori specifici per persone con disabilità motorie, come l’Adaptive Controller, ma anche headset premium di ...