Denise Pipitone | quando arriverà il risultato del test del dna di Olesya Rostova La mamma è ' speranzosa ma cauta'

Advertising

fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone e Olesya Rostova, la flebile speranza legata all'esame del Dna | Piera Maggio non va in Russia: ric… - StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - SmorfiaDigitale : Caso Denise Pipitone, dalla Russia test del Dna negativo: si spera nell'esame de... - olivar : RT @cortomuso: Ci può aiutare @granlombard sulla craniometria di Denise Pipitone e ragazza russa? -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

L appello in tv della giovane russa Olesya Rostova, in cerca della mamma, ha riacceso i riflettori sul caso di. In queste ore siamo in contatto con i funzionari dell Ambasciata ...Nella puntata di Pomeriggio 5 , oggi, giovedì 1 aprile 2021, Barbara d'Urso si è occupata di varie notizie di cronaca. Si è parlato del caso riguardante la scomparsa di, ma anche della truffa ai danni di Ilaria. Spazio poi al dibattito sull'eredità di Maradona. Nella seconda parte largo alle ultime news di gossip. Video Mediaset .L’appello in tv della giovane russa Olesya Rostova, in cerca della mamma, ha riacceso i riflettori sul caso di Denise Pipitone. «In queste ore siamo in contatto con i funzionari dell ...Questa sera a Chi l'ha visto, 31 marzo 2021, la conduttrice Federica Sciarelli torna ad occuparsi dei casi di Denise Pipitone e Barbara Corvi. Mercoledì 31 marzo 2021, Rai 3 trasmette il nuovo ...