Denise Pipitone, la somiglianza del padre con la ragazza russa: il fotoconfronto. Cosa dice la mamma Piera Maggio (Di giovedì 1 aprile 2021) Nella puntata di Chi l'ha visto andata in onda mercoledì 31 marzo si è trattato il caso che in questi giorni ha fatto il giro dei giornali e del web: la scomparsa di Denise Pipitone. La trasmissione di Federica Sciarelli ha mandato in onda l'appello di Olesya, una ventenne dalla straordinaria somiglianza con Piera Maggio, la mamma della bambina scomparsa il 1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo in Sicilia. La giovane, cresciuta in orfanotrofio dall'età di 5 anni, è stata ospite di un programma televisivo in Russia e ha raccontato di essere stata rapita e di non avere ricordi della sua infanzia. A parlare in trasmissione è stato l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, perché la signora è in convalescenza dopo un piccolo intervento.

