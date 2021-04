Denise Pipitone, la notizia è appena arrivata dalla Russia: l’annuncio dell’avvocato (Di giovedì 1 aprile 2021) Denise Pipitone, l'avvocato di Piera Maggio: "dalla Russia elementi interessanti, ci affidiamo alla scienza". "Il vuoto nell'identità storica della ragazza ci aiuta ad approfondire il caso", commenta Giacomo Frazzitta a "Mattino Cinque". "Faremo una verifica preliminare sul gruppo sanguigno e se dovesse essere compatibile con quello di Denise Pipitone, andremo avanti anche ad analizzare il DNA". Sono queste le parole dell'avvocato di Piera Maggio, la mamma della piccola Denise scomparsa a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani il primo settembre del 2004, intervenuto a "Mattino Cinque" in seguito alla segnalazione proveniente dalla Russia. A riaccendere le speranze della famiglia è la partecipazione a una trasmissione ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 1 aprile 2021), l'avvocato di Piera Maggio: "elementi interessanti, ci affidiamo alla scienza". "Il vuoto nell'identità storica della ragazza ci aiuta ad approfondire il caso", commenta Giacomo Frazzitta a "Mattino Cinque". "Faremo una verifica preliminare sul gruppo sanguigno e se dovesse essere compatibile con quello di, andremo avanti anche ad analizzare il DNA". Sono queste le parole dell'avvocato di Piera Maggio, la mamma della piccolascomparsa a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani il primo settembre del 2004, intervenuto a "Mattino Cinque" in seguito alla segnalazione proveniente. A riaccendere le speranze della famiglia è la partecipazione a una trasmissione ...

