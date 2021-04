(Di giovedì 1 aprile 2021) Era noto che Merihfosseal coronavirus mentre si trovava con la nazionale turca, ma non si conosceva la data. La Juventus l’ha comunicata attraverso i suoi canali ufficiali. Merih, a causa della riscontrata positività al Covid 19 avvenuta mentre era in ritiro con la nazionale turca in data 262021, è rientrato in Italia con volo sanitario autorizzato dalle autorità competenti e proseguirà il suo isolamento fiduciario presso il JHotel. A questo punto, il difensoreessere arruolabile per la gara del 7 aprileil, se dopo 10 giorni dalla positività risultasse negativo al tampone e ricevesse l’ok medico per tornare a svolgere l’attività sportiva. L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : Demiral potrebbe esserci contro il Napoli: è risultato positivo il 26 marzo Se negativo al tampone dopo 10 giorni e… - Emanuel70123144 : RT @Valeria23549267: Una domanda @FIGC dal momento che avete dato solo una multa alla Lazio quindi la Juve potrebbe fare giocare demiral? O… - Torex1979 : RT @Valeria23549267: Una domanda @FIGC dal momento che avete dato solo una multa alla Lazio quindi la Juve potrebbe fare giocare demiral? O… - Valeria23549267 : Una domanda @FIGC dal momento che avete dato solo una multa alla Lazio quindi la Juve potrebbe fare giocare demiral… - Gabri_Juventus : Merih Demiral potrebbe restare ad Istanbul fino a quando risulterà negativo oppure tornare in Italia con un volo sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Demiral potrebbe

Peraltro, già in precedenzanon figurava nella lista bianconera degli incedibili, e certo la sua posizione non si è rinsaldata nelle ultime settimane. Cosasuccedere ora in casa ...Mancinicambiare 8 uomini rispetto alla vittoria sulla Bulgaria. Il Comitato Esecutivo ... Juventus: Mehdiè positivo al Covid. Apprensione anche per il portiere Szczesny a causa di un ...«Prendiamo Demiral – ha scritto -. Storia surreale quest’ultima, visto che il difensore è partito per rispondere alla chiamata del suo ct da infortunato e si è contagiato senza nemmeno poter essere ...Il difensore turco era infortunato ma è partito con la sua nazionale per le gare di qualificazione ed ha contratto il virus, verosimilmente salterà le prossime tre in A ...