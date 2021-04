Demi Lovato: “Sono troppo gay per sposarmi” (Di giovedì 1 aprile 2021) Demi Lovato fa una nuova e importante rivelazione sul suo privato. Dopo aver parlato nella docu-serie di YouTube Dancing With the Devil dell’overdose del 2018 e degli abusi che ha dovuto sopportare, l’artista statunitense si è soffermata su un altro argomento importante della sua vita. Intervistata da Entertainment Weekly, in merito alla fine della storia d’amore con Max Ehrich ha affermato che quest’esperienza le ha permesso di comprendere che attualmente è “troppo sessualmente fluida” per vivere una relazione di questo tipo. La cantante ha poi continuato: “Sono troppo gay per sposare un uomo in questo momento”. Pensando al futuro, ha aggiunto che non sa se nei prossimi dieci anni avrà un modo diverso di considerare le cose, ma per adesso adora vedersi così. Non è la prima volta che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021)fa una nuova e importante rivelazione sul suo privato. Dopo aver parlato nella docu-serie di YouTube Dancing With the Devil dell’overdose del 2018 e degli abusi che ha dovuto sopportare, l’artista statunitense si è soffermata su un altro argomento importante della sua vita. Intervistata da Entertainment Weekly, in merito alla fine della storia d’amore con Max Ehrich ha affermato che quest’esperienza le ha permesso di comprendere che attualmente è “sessualmente fluida” per vivere una relazione di questo tipo. La cantante ha poi continuato: “gay per sposare un uomo in questo momento”. Pensando al futuro, ha aggiunto che non sa se nei prossimi dieci anni avrà un modo diverso di considerare le cose, ma per adesso adora vedersi così. Non è la prima volta che ...

