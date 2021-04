Delio Rossi: “Ilicic? Sarebbe orgoglioso di venire al Milan. Ecco chi è” – ESCLUSIVA (Di giovedì 1 aprile 2021) Un’altra intervista per voi amici di PianetaMilan.it. Dopo Capello e Zaccheroni, è il turno di Delio Rossi. Il tecnico non ha mai allenato il Milan, ma si è seduto sulla panchina di squadre importanti come Atalanta, Lazio, Palermo,... Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 aprile 2021) Un’altra intervista per voi amici di Pianeta.it. Dopo Capello e Zaccheroni, è il turno di. Il tecnico non ha mai allenato il, ma si è seduto sulla panchina di squadre importanti come Atalanta, Lazio, Palermo,...

Advertising

violamad79 : RT @spizzi83: @violamad79 Allora tanto per sognare io voglio Delio Rossi almeno un paio di sganascioni li tira in diretta!!! ???? - spizzi83 : @violamad79 Allora tanto per sognare io voglio Delio Rossi almeno un paio di sganascioni li tira in diretta!!! ???? - ForzaPalermoIT : ??? Parla Delio Rossi #PalermoCalcio #SerieC - bigluciani : @spicciar @AlessioBuzzanca @ACCA501 cruciani hai prove? i rolex la sai la storia? (voi per esempio regalaste fornit… - MundoNapoli : Delio Rossi: “Il Napoli è una squadra di livello” -

Ultime Notizie dalla rete : Delio Rossi Ascoli, il presidente carica i suoi: la PS5 come regalo di Pasqua Un nettissimo 3 - 0 firmato da Baez, Gliozzi e Bittante contro gli uomini allenati allora da Delio Rossi. Un girone dopo è solo un punto a dividere Cosenza e Ascoli (29 contro 28) entrambe insabbiate ...

Il grande Lecce di Zeman In quella stagione in Serie A il boemo prese il posto di Delio Rossi e portò nel capoluogo salentino un calcio di stampo offensivo e ...

Delio Rossi: “Ilicic? Sarebbe orgoglioso di venire al Milan. Ecco chi è” – ESCLUSIVA Pianeta Milan Delio Rossi: “Ilicic? Sarebbe orgoglioso di venire al Milan. Ecco chi è” – ESCLUSIVA Un’altra intervista per voi amici di Pianetamilan.it. Dopo Capello e Zaccheroni, è il turno di Delio Rossi. Il tecnico non ha mai allenato il Milan, ma si è seduto sulla panchina di squadre importanti ...

Ascoli, il presidente carica i suoi: la PS5 come regalo di Pasqua Sarà un Ascoli che scenderà a Cosenza consapevole che quella in Calabria è la prima di 8 finali. Gli uomini di Sottil, sono in serie positiva da 4 ...

Un nettissimo 3 - 0 firmato da Baez, Gliozzi e Bittante contro gli uomini allenati allora da. Un girone dopo è solo un punto a dividere Cosenza e Ascoli (29 contro 28) entrambe insabbiate ...In quella stagione in Serie A il boemo prese il posto die portò nel capoluogo salentino un calcio di stampo offensivo e ...Un’altra intervista per voi amici di Pianetamilan.it. Dopo Capello e Zaccheroni, è il turno di Delio Rossi. Il tecnico non ha mai allenato il Milan, ma si è seduto sulla panchina di squadre importanti ...Sarà un Ascoli che scenderà a Cosenza consapevole che quella in Calabria è la prima di 8 finali. Gli uomini di Sottil, sono in serie positiva da 4 ...