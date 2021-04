Decreto Pasqua: ecco cosa si potrà fare e non fare (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Decreto delle festività Pasquali prevede restrizioni da zona rossa su tutto il territorio nazionale, ecco nello specifico cosa sarà consentito Il nuovo Decreto chiude l’Italia per un altro mese. Nessun automatismo per il ritorno in zona gialla fino al 30 aprile. Degli allentamenti saranno possibili “previa una nuova delibera del consiglio dei ministri, solo se lo consentiranno situazione epidemiologica e piano vaccini”. Non prima del 15, visto che il provvedimento entra in vigore il 7. Dopo ore di duro dibattito nel Governo è stato approvato il Decreto con le nuove disposizioni nella serata di mercoledì 31 marzo. I punti chiave delle nuove disposizioni Vaccini e scudo penale E’ stabilito l’obbligo di vaccino da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una ... Leggi su zon (Di giovedì 1 aprile 2021) Ildelle festivitàli prevede restrizioni da zona rossa su tutto il territorio nazionale,nello specificosarà consentito Il nuovochiude l’Italia per un altro mese. Nessun automatismo per il ritorno in zona gialla fino al 30 aprile. Degli allentamenti saranno possibili “previa una nuova delibera del consiglio dei ministri, solo se lo consentiranno situazione epidemiologica e piano vaccini”. Non prima del 15, visto che il provvedimento entra in vigore il 7. Dopo ore di duro dibattito nel Governo è stato approvato ilcon le nuove disposizioni nella serata di mercoledì 31 marzo. I punti chiave delle nuove disposizioni Vaccini e scudo penale E’ stabilito l’obbligo di vaccino da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una ...

Advertising

stebellentani : E anche stavolta sono circolate le anticipazioni di tutti i punti del prossimo decreto legge (restrizioni dopo Pasq… - rtl1025 : ?? Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in… - matteosalvinimi : #Salvini: chiediamo che nel decreto che andrà domani in Consiglio dei ministri sia inserita la previsione che, se i… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Dopo Pasqua il governo valuterà la riapertura di quelle attività che possono ripartire in sicurezza, senza aspettare la… - AlessioColzani : ?? SCONTRO TRA LEGA E PD DOPO IL DECRETO. #SALVINI: 'SONO STATI DI FATTO COMMISSARIATI SIA SPERANZA CHE IL CTS' Il… -