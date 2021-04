Decreto Draghi | tutte le novità | stop alle visite | scuole aperte fino alla prima media | farmacisti vaccinati

Advertising

valigiablu : L’Italia fa troppi condoni e ora tocca a Draghi. Studi alla mano, hanno molti più svantaggi che benefici |… - Corriere : ?? L’Italia resterà in #zonarossa e #zonaarancione per tutto #aprile, ma se e dove la curva si stabilizza il decreto… - RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - SulPanaro : Draghi ha firmato il decreto, i piccoli possono tornare a scuola il 7 aprile - cristalaltea : RT @Storace: Ad aprile #chiusure ma con verifica settimanale. #Draghi litiga con #Speranza e #Franceschini che volevano bocciare la richies… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Draghi

È quanto ha dichiarato Confcommercio in un comunicato sul nuovoapprovato dal Consiglio dei ... È la svolta che chiediamo al Governo. È attesa da tempo, ma ancora non si vede".Ildi aprile: le regole e i divieti Nuovo: riaperture, scuole e spostamenti: come cambiano le regole La Lombardia resta in zona rossa: indice di rischio alto, troppa pressione ...Decreto Draghi: Fino al 30 aprile non ci saranno zone gialle (o bianche), ma si valuteranno riaperture localizzate in caso di un sensibile abbassamento dei contagi e un buon andamento della campagna v ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.