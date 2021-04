Decreto Covid, misure fino al 30 aprile: regole per ristoranti, scuola e spostamenti (Di giovedì 1 aprile 2021) Stop alle zone gialle fino al 30 aprile. Italia in zona rossa e arancione, ma con un possibile allentamento delle restrizioni nei territori in cui lo consentirà l’andamento dei contagi. Restrizioni per le visite a parenti e amici. Scuole riaperte dopo Pasqua fino alla prima media anche in zona rossa. Sono alcuni dei punti previsti dal nuovo Decreto Covid approvato nella tarda serata di ieri dal Consiglio dei ministri per il contenimento della pandemia. ZONA ROSSA E ARANCIONE In particolare, la proroga riguarda: l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione; l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) Stop alle zone gialleal 30. Italia in zona rossa e arancione, ma con un possibile allentamento delle restrizioni nei territori in cui lo consentirà l’andamento dei contagi. Restrizioni per le visite a parenti e amici. Scuole riaperte dopo Pasquaalla prima media anche in zona rossa. Sono alcuni dei punti previsti dal nuovoapprovato nella tarda serata di ieri dal Consiglio dei ministri per il contenimento della pandemia. ZONA ROSSA E ARANCIONE In particolare, la proroga riguarda: l’applicazione nelle zone gialle delledella zona arancione; l’estensione dellepreviste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia ...

