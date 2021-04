Decreto Covid | dal 7 al 30 aprile fino alla prima media in presenza in tutta Italia Ecco come si rientrerà | tutte le misure del Governo

(Di giovedì 1 aprile 2021) Approvato dal Consiglio dei Ministri il-legge che introduceurgenti per il contenimento dell’epidemia da-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Covid

Giudizio decisamente critico di Giancarlo Banchieri, presidente di Fiepet Confesercenti sulLegge contenente le nuove misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da- 19. "Le ...vinCon le misure antipreviste dall'ultimoper tutto il mese di aprile salgono a 1,1 milioni di tonnellate i cibi e i vini invenduti dall'inizio della pandemia per i crollo delle attività di bar, trattorie, ...Roma, 1 apr. (Adnkronos) - - "Il decreto Covid varato ieri dal Consiglio dei Ministri, per ciò che riguarda il capitolo scuola, va esattamente nella direzione da tempo indicata dal Movimento 5 Stelle.Documento applicativo al Decreto sostegni in approvazione alle Commissioni salute di Camera e Senato. Un rianimatore da noi interpellato: “Tuteliamo il resto della provincia”. Ma per partorire a Caste ...