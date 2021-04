Decreto Covid: cosa cambia, niente zone gialle fino al 30 aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto legge Non è, purtroppo, ancora il momento delle riaperture e dell’alleggerimento delle regole. Dopo un anno l’Italia, come molti paesi Europei (su tutti la Francia piombata in un nuovo lockdown per tre settimane) è ancora in una situazione di alta criticità. Nelle ultime ore, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo Decreto legge Covid, ovvero un insieme di norme che dureranno fino a dopo pasqua. fino al 30 aprile non ci saranno zone gialle, ma sono rosse e arancioni con un possibile alleggerimento sono nelle zone in cui la situazione epidemiologica lo consentirà. Nella zona arancione sarà consentito uno spostamento giornaliero presso una sola abitazione privata ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovolegge Non è, purtroppo, ancora il momento delle riaperture e dell’alleggerimento delle regole. Dopo un anno l’Italia, come molti paesi Europei (su tutti la Francia piombata in un nuovo lockdown per tre settimane) è ancora in una situazione di alta criticità. Nelle ultime ore, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovolegge, ovvero un insieme di norme che durerannoa dopo pasqua.al 30non ci saranno, ma sono rosse e arancioni con un possibile alleggerimento sono nellein cui la situazione epidemiologica lo consentirà. Nella zona arancione sarà consentito uno spostamento giornaliero presso una sola abitazione privata ...

Advertising

fattoquotidiano : Salvini: “Chiusure per tutto aprile? La bozza del decreto Covid non ci soddisfa, così è scelta politica e non scien… - Agenzia_Ansa : Covid, ok Cdm al nuovo decreto. Niente zone gialle in aprile, possibili deroghe in base a contagi e vaccini Scuole… - Agenzia_Ansa : Decreto Covid: tutte le nuove regole, spostamenti, asporto e seconde case. Fino al 30 aprile, Pasqua esclusa, stop… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio anc… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Salvini: “Chiusure per tutto aprile? La bozza del decreto Covid non ci soddisfa, così è scelta politica e non scientif… -