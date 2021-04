De Vrij negativo al tampone Ma è corsa contro il tempo verso Bologna

Advertising

Glongari : #Inter Stefan De Vrij torna a disposizione di Conte. Il difensore è risultato negativo all’ultimo tampone @tvdellosport - SkySport : Inter, De Vrij negativo al coronavirus. Da valutare le condizioni di Bastoni - DiMarzio : #Inter, #deVrij guarito dal #Coronavirus - paterno_carlo : - Fprime86 : RT @SkySport: Inter, De Vrij negativo al coronavirus. Da valutare le condizioni di Bastoni -

Ultime Notizie dalla rete : Vrij negativo

MILANO - L' Inter recupera Stefan De. Il difensore nerazzurro è risultatoal tampone dopo aver concluso l'isolamento in seguito alla positività al Covid emersa il 18 marzo scorso e dovrà sottoporsi ai controlli da ...L' recupera : il difensore olandese è infatti risultatoal , dopo essersi sottoposto al tampone. Era in isolamento dal 18 marzo scorso. Stefan De, che dovrà sottoporsi ai controlli da protocollo per tornare in campo, potrebbe così rientrare ...L'Inter riabbraccia Stefan de Vrij, negativo al Covid dopo l'ultimo test molecolare svolto. Il centrale olandese vede già la possibilità di essere schierato a Bologna, con Conte pronto a posizionarlo ...L'Inter recupera De Vrij: il difensore olandese è infatti risultato negativo al Covid, dopo essersi sottoposto al tampone. Era in isolamento dal 18 marzo scorso. Stefan De Vrij, che dovrà sottoporsi ...