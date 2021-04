De Roon |  «Real Madrid Atalanta? Ho un rimpianto»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 aprile 2021) Marten deha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: le impressioni del centrocampista dell’sull’eliminazione dalla Champions League Marten de, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Le sue impressioni sull’eliminazione dalla Champions League per mano del. «Ovviamente parliamo di giocatori molto forti, che non sbagliano nei momenti importanti della partita. Dopo l’1-0 hanno preso anche più fiducia: forse, se fossimo arrivati sullo 0-0 all’intervallo, per loro sarebbe diventata più difficile. Però non sbagliano mai uno stop, sono stati più forti di noi. Abbiamo provato a pressarli, a dare ampiezza, ma sono troppi bravi. In Champions League le partite vengono decise dai dettagli e loro non sbagliano ...