De Luca: “Vacciniamo prima le isole per non farci rubare i turisti da Spagna e Grecia” (Di giovedì 1 aprile 2021) L’aveva già buttata lì, un po’ sommersa dal resto, nell’ultima diretta Facebook: “Se avessimo i vaccini procederemo per comparti economici, oltre che per età. Trovando un punto di equilibrio con le esigenze sociosanitarie. Se riusciamo a vaccinare tutta la popolazione di Ischia, Capria, Procida, costiera sorrentina, Cilento, favoriremmo tutto il comparto turistico. Così faremmo nelle fabbriche. Ma servono i vaccini“. Vincenzo De Luca l’ha ribadito oggi, parlando alla stampa durante una visita a Qualiano: l’idea è quella di derogare al principio stabilito ora dal governo – si procede per fasce d’età e non più per categorie professionali – per favorire il comportato turistico della regione. Una specie di “salviamo l’estate” con altri mezzi, che il governatore della Campania rilancia in contraddizione evidente col plauso che lui stesso ha ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 aprile 2021) L’aveva già buttata lì, un po’ sommersa dal resto, nell’ultima diretta Facebook: “Se avessimo i vaccini procederemo per comparti economici, oltre che per età. Trovando un punto di equilibrio con le esigenze sociosanitarie. Se riusciamo a vaccinare tutta la popolazione di Ischia, Capria, Procida, costiera sorrentina, Cilento, favoriremmo tutto il compartoco. Così faremmo nelle fabbriche. Ma servono i vaccini“. Vincenzo Del’ha ribadito oggi, parlando alla stampa durante una visita a Qualiano: l’idea è quella di derogare al principio stabilito ora dal governo – si procede per fasce d’età e non più per categorie professionali – per favorire il comportatoco della regione. Una specie di “salviamo l’estate” con altri mezzi, che il governatore della Campania rilancia in contraddizione evidente col plauso che lui stesso ha ...

