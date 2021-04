D’Aversa: “Per noi gara fondamentale, il Benevento ha due risultati su tre” (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Quella del Ciro Vigorito per il suo Parma è la classica sfida da non fallire. Roberto D’Aversa ha parlato della preparazione al delicato confronto con la Strega ai microfoni di Sportitalia dichiarando di aspettarsi qualcosa di diverso dai suoi dopo gli errori commessi nelle recenti uscite. Valutazioni – “Abbiamo potenziale ma nelle ultime partite sono stati commessi troppi errori. E’ compito mio ragionare su pregi e difetti della squadra per capire quali sono le esigenze del momento. Noi crediamo ancora nella salvezza, qualcuno ci dà già per retrocessi ma questo deve essere una spinta per noi”. Corsa salvezza – “Vedo il Cagliari rilanciato con il cambio di allenatore, è stato molto sfortunato con lo Spezia, così come lo è stato il Torino con i casi di positività e lo stesso Parma prima ancora che io tornassi in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Quella del Ciro Vigorito per il suo Parma è la classica sfida da non fallire. Robertoha parlato della preparazione al delicato confronto con la Strega ai microfoni di Sportitalia dichiarando di aspettarsi qualcosa di diverso dai suoi dopo gli errori commessi nelle recenti uscite. Valutazioni – “Abbiamo potenziale ma nelle ultime partite sono stati commessi troppi errori. E’ compito mio ragionare su pregi e difetti della squadra per capire quali sono le esigenze del momento. Noi crediamo ancora nella salvezza, qualcuno ci dà già per retrocessi ma questo deve essere una spinta per noi”. Corsa salvezza – “Vedo il Cagliari rilanciato con il cambio di allenatore, è stato molto sfortunato con lo Spezia, così come lo è stato il Torino con i casi di positività e lo stesso Parma prima ancora che io tornassi in ...

