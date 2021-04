Dati sulla Terra al sicuro per 100 anni: il progetto dell’ESA parla (anche) italiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Il programma Copernicus Sentinels realizzato dall’Unione Europea e dall’ESA ha tagliato un nuovo importante traguardo nelle scorse ore con l’individuazione del soggetto che si occuperà dell’importante attività di conservazione dei Dati. Scopo del progetto è acquisire e archiviare, in modo sicuro e per un lungo periodo, i Dati sullo stato del Pianeta, vale a dire informazioni sull’inquinamento, sui cambiamenti climatici, ma anche mappature utili in situazioni di crisi. Copernicus Sentinels ha dato prova delle sue potenzialità anche durante la pandemia mettendo in evidenza come i lockdown hanno inciso sul livello di inquinamento. Dopo essere stati elaborati, i Dati saranno resi disponibili gratuitamente ai cittadini e agli enti – privati, ma anche ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 aprile 2021) Il programma Copernicus Sentinels realizzato dall’Unione Europea e dall’ESA ha tagliato un nuovo importante traguardo nelle scorse ore con l’individuazione del soggetto che si occuperà dell’importante attività di conservazione dei. Scopo delè acquisire e archiviare, in modoe per un lungo periodo, isullo stato del Pianeta, vale a dire informazioni sull’inquinamento, sui cambiamenti climatici, mamappature utili in situazioni di crisi. Copernicus Sentinels ha dato prova delle sue potenzialitàdurante la pandemia mettendo in evidenza come i lockdown hanno inciso sul livello di inquinamento. Dopo essere stati elaborati, isaranno resi disponibili gratuitamente ai cittadini e agli enti – privati, ma...

