Dante: «Colui che perde riman dolente, ben l’imparò la bianconera gente». Versi del primo aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) «I Versi - cita il post - sono riferiti al Canto VI del Purgatorio, in cui Dante ha una visione del futuro: Quando si parte il gioco della Viola, Colui che perde si riman dolente E il tristo colpo gli rimane in gola: Ben lo imparò la bianconera gente, La qual, credendo andare innanzi, ratto lo gol in sua rete si trova» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 aprile 2021) «I- cita il post - sono riferiti al Canto VI del Purgatorio, in cuiha una visione del futuro: Quando si parte il gioco della Viola,chesiE il tristo colpo glie in gola: Ben lo imparò la, La qual, credendo andare innanzi, ratto lo gol in sua rete si trova» L'articolo proviene da Firenze Post.

Versi inediti di Dante: ma è pesce d'aprile anti Juve di Firenze ... 'I versi - prosegue il post - sono riferiti al Canto VI del Purgatorio, in cui Dante ha una visione del futuro: 'Quando si parte il gioco della Viola, Colui che perde si riman dolente E il tristo ...

"Trovate alla Biblioteca Nazionale terzine sconosciute della Divina Commedia". Ma è un pesce d'aprile I versi sono riferiti al Canto VI del Purgatorio, in cui Dante ha una visione del futuro: 'Quando si parte il gioco della Viola, /Colui che perde si riman dolente /E il tristo colpo gli rimane in ...

