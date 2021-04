Daniel Guerini, in migliaia al funerale per salutare il calciatore della Lazio Primavera (Di giovedì 1 aprile 2021) Daniel Guerini è stato salutato per l’ultima volta nella chiesa di San Giovanni Bosco, a Roma. In migliaia erano lì per omaggiare il calciatore della Lazio Primavera scomparso lo scorso 24 marzo, dopo un tragico incidente sulla Palmiro Togliatti. «Quanno a la sera s’addormiva er monno, Roma lo cullulava in braccio ar sonno… Ciao Daniel» alcune frasi di una canzone di Alvaro Vitali scritte su uno striscione, per omaggiare il giovane. La famiglia di Daniel era lì al completo, assieme ad amici, tifosi e l’intera squadra della Primavera assieme ad altri giocatori della Lazio. Per il funerale era presente anche il presidente Claudio Lotito, assieme a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021)è stato salutato per l’ultima volta nella chiesa di San Giovanni Bosco, a Roma. Inerano lì per omaggiare ilscomparso lo scorso 24 marzo, dopo un tragico incidente sulla Palmiro Togliatti. «Quanno a la sera s’addormiva er monno, Roma lo cullulava in braccio ar sonno… Ciao» alcune frasi di una canzone di Alvaro Vitali scritte su uno striscione, per omaggiare il giovane. La famiglia diera lì al completo, assieme ad amici, tifosi e l’intera squadraassieme ad altri giocatori. Per ilera presente anche il presidente Claudio Lotito, assieme a ...

OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - repubblica : La Lazio ai funerali di Daniel Guerini: arrivano Tare, Inzaghi e i giocatori della prima squadra - TuttoMercatoWeb : ? Momenti toccanti al funerale di #Guerini: una delegazione della prima squadra e tutta la Primavera della #Lazio p… - Cubano_74 : Daniel Guerini, in migliaia per il funerale del giocatore della #Lazio. RIP ?? ?? ?? - CorriereCitta : Daniel Guerini, in migliaia al funerale per salutare il calciatore della Lazio Primavera -