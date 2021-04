D'Amato: "Senza dosi Astrazeneca nelle prossime 24 ore, costretti a fermare le vaccinazioni" (Di giovedì 1 aprile 2021) “Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini di Astrazeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata - aggiunge D’Amato -. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi. Da ieri notte abbiamo aperto le prenotazioni anche per l’età 66 e 67 e sono già oltre 36 mila i prenotati. Abbiamo un milione di prenotazioni da qui a maggio. Servono i vaccini!” Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) “Se24 ore non arrivano i 122 mila vaccini diprevisti siamonostro malgrado a sospendere le”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’. “Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata - aggiunge D’-. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi. Da ieri notte abbiamo aperto le prenotazioni anche per l’età 66 e 67 e sono già oltre 36 mila i prenotati. Abbiamo un milione di prenotazioni da qui a maggio. Servono i vaccini!”

