Dall’Inghilterra, Manchester City esagerato: Messi-Haaland la coppia dei sogni (Di giovedì 1 aprile 2021) Vincere la Premier League non basta più al Manchester City. L'obiettivo dichiarato è la Champions League. Lo è da quando, nel 2016, è arrivato Pep Guardiola sulla panchina del club inglese. Ma non basta solo il tecnico spagnolo: ora servono anche nuovi innesti per puntare sempre più in alto. E secondo quanto riportato dal Sun ci sarebbero già due grandi nomi sul taccuino dei Citizens.caption id="attachment 1103337" align="alignnone" width="1024" Cancelo Manchester City (getty images)/captionDOPPIETTAInfatti, secondo quanto riportato dal giornale inglese, il City avrebbe messo gli occhi su Leo Messi, cercando così di riformare il binomio con Guardiola che ha portato due Champions in quattro stagioni al Barcellona. Il secondo grande nome è quello di Erling Haaland dal ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 aprile 2021) Vincere la Premier League non basta più al. L'obiettivo dichiarato è la Champions League. Lo è da quando, nel 2016, è arrivato Pep Guardiola sulla panchina del club inglese. Ma non basta solo il tecnico spagnolo: ora servono anche nuovi innesti per puntare sempre più in alto. E secondo quanto riportato dal Sun ci sarebbero già due grandi nomi sul taccuino dei Citizens.caption id="attachment 1103337" align="alignnone" width="1024" Cancelo(getty images)/captionDOPPIETTAInfatti, secondo quanto riportato dal giornale inglese, ilavrebbe messo gli occhi su Leo, cercando così di riformare il binomio con Guardiola che ha portato due Champions in quattro stagioni al Barcellona. Il secondo grande nome è quello di Erlingdal ...

