Dall’Inghilterra: “Manchester City al lavoro per doppio colpo Haaland-Messi” (Di giovedì 1 aprile 2021) L’eredità di Sergio Aguero potrebbe essere raccolta non da uno ma addirittura da due fuoriclasse. Secondo quanto riporta il ‘Sun’, il Manchester City, oltre a non aver abbandonato la pista che porta a Leo Messi, avrebbe l’intenzione di affiancare l’argentino ad Erling Haaland, altro grande oggetto del desiderio della squadra di Guardiola. Per il ‘Sun’, il City conta del gradimento di Messi che non ha ancora avviato le trattativa per il rinnovo con il Barcellona. Dalla Spagna però assicurano che Messi non sia più nel mirino del club inglese. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) L’eredità di Sergio Aguero potrebbe essere raccolta non da uno ma addirittura da due fuoriclasse. Secondo quanto riporta il ‘Sun’, il, oltre a non aver abbandonato la pista che porta a Leo, avrebbe l’intenzione di affiancare l’argentino ad Erling, altro grande oggetto del desiderio della squadra di Guardiola. Per il ‘Sun’, ilconta del gradimento diche non ha ancora avviato le trattativa per il rinnovo con il Barcellona. Dalla Spagna però assicurano chenon sia più nel mirino del club inglese. SportFace.

Advertising

apetrazzuolo : DALL'INGHILTERRA - Manchester United, pressing per far restare Cavani - infoitsport : Dall'Inghilterra: i due club di Manchester su Dybala. Le ipotesi di scambio - interliveit : ??#Inter, niente #ManUnited per #Conte. Dall'Inghilterra: trattativa iniziata con #Solskjaer per il rinnovo del cont… - Suliman1984ss : RT @TUTTOJUVE_COM: Dall'Inghilterra - I 2 club di Manchester su Dybala: possibili scambi in vista - TUTTOJUVE_COM : Dall'Inghilterra - I 2 club di Manchester su Dybala: possibili scambi in vista -