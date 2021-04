Dalla Spagna | dopo la tappa a Barcellona Raiola e il padre di Haaland adesso sono a Madrid

(Di giovedì 1 aprile 2021) Continuano ad emergere novità sul viaggio indi Minoe ildel talento norvegese Erling-Braut. Se in mattinata i due avevano infatti avuto dei colloqui con la dirigenza del, è notizia di poco fa lanciata da El Chiringuito Tv che sarebbero arrivati a, pronti per parlare anche con la dirigenza dei blancos. Sembrano iniziati i primi movimenti per quello che a tutti gli effetti potrebbe diventare il colpo dell’estate.y elde, CAZADOS enEl VÍDEO EXCLUSIVO de @elchiringuitotv La última hora a las 12 en MEGA. pic.twitter.com/uKNfoY4d1w — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 1, 2021 Foto: twitter Dortmund L'articolo proviene da Alfredo ...

Advertising

JuventusUn : Dalla Spagna: #Ronaldo, pronto l'annuale al #RealMadrid. Spuntano le prime cifre, ha del clamoroso! #Juventus LE C… - angeloarabia : RT @internewsit: Dalla Spagna: Inter, salta pagamento rata Hakimi! UEFA chiede 2 anni di squalifica - - MondoNapoli : Dalla Spagna - Lucas Vazquez lascerà il Real Madrid! Non solo Napoli, queste le big europee sullo spagnolo -… - mtgtzu : Deve scoppiarmi il fegato ?????? #1aprile #primoaprile - cmercatoweb : ???? #Juventus, dalla Spagna: terza chiamata a #Zidane in caso di addio di #Pirlo. I dettagli sulla pista -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna

... ha fatto meglio offensivamente che difensivamente contro lae ha chiuso subentrando all'86' ... ma nel complesso ha raccolto poco con qualche protesta di troppo: diverso l'impattopanchina ......temperatura dell'asfalto all'usura delle gomme fino alla trazione, come sa bene Valentino ... il peggior inizio della stagione dal suo 14 ° posto nel 2006 (Gran Premio di). Ha disputato ...Poi se questa cosa non piace a voi giornalisti, non è un mio problema' Ha recuperato velocemente con la sua squadra ed è per questo che l'ho convocato'. Non c'è nessun segreto, nulla da scoprire su Se ...Difficile il confronto con marzo 2020, primo mese di lockdown in tutta Italia - Il settore chiede nuovi fondi per gli incentivi nella fascia 61-135 gr/km di CO2 ...