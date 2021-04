Dalla Lettonia le dainas tradotte da Ieva Szentivanyi (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono poesie musicali che esprimono il folklore e le tradizioni delle genti del Nord. Tipiche della Lettonia le dainas sono la testimonianza dei valori e dell’anima del paese. Una produzione letteraria che Ieva Szentivanyi ha studiato e raccolto in un libro. Il secondo volume di “dainas. Wit and wisdom of ancient Latvian poetry” è in Leggi su periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono poesie musicali che esprimono il folklore e le tradizioni delle genti del Nord. Tipiche dellalesono la testimonianza dei valori e dell’anima del paese. Una produzione letteraria cheha studiato e raccolto in un libro. Il secondo volume di “. Wit and wisdom of ancient Latvian poetry” è in

Advertising

Milestemplaris : Finisce in gloria la serata per l'Olanda che sfonda la resistenza di Gibilterra nel 2T e finisce in goleada, 0-7.… - carmenthesister : RT @spe1977: Opinione dalla Lettonia: l’UE ci sta facendo fallire? - spe1977 : Opinione dalla Lettonia: l’UE ci sta facendo fallire? - napolista : Stéphanie #Frappart è la prima donna ad arbitrare nelle qualificazioni mondiali Un altro passo nella storia per la… - tuttoatalanta : Olanda-Lettonia, le formazioni ufficiali: de Roon parte dalla panchina -