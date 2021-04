Dal 7 aprile Campania in zona arancione: voci ufficiose ricorrenti (Di giovedì 1 aprile 2021) Pare ci siano tutti i presupposti affinché avvenga il ritorno della Campania in zona arancione. Queste, almeno per ora, i rumors che arrivano dalla Regione, in contrasto con le anticipazioni che vi avevamo fornito alcuni giorni fa a proposito della settimana che ci sta portando verso Pasqua. Previsioni che in quel frangente si sono rivelate corrette, mentre dal 7 aprile la situazione potrebbe cambiare radicalmente in una regione che, per la seconda settimana consecutiva, sta facendo registrare dati in discesa. Il possibile passaggio della Campania in zona arancione dal 7 aprile Come accennato ad inizio articolo, al momento non ci sono ancora riscontri ufficiali a proposito del possibile passaggio della Campania in ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Pare ci siano tutti i presupposti affinché avvenga il ritorno dellain. Queste, almeno per ora, i rumors che arrivano dalla Regione, in contrasto con le anticipazioni che vi avevamo fornito alcuni giorni fa a proposito della settimana che ci sta portando verso Pasqua. Previsioni che in quel frangente si sono rivelate corrette, mentre dal 7la situazione potrebbe cambiare radicalmente in una regione che, per la seconda settimana consecutiva, sta facendo registrare dati in discesa. Il possibile passaggio dellaindal 7Come accennato ad inizio articolo, al momento non ci sono ancora riscontri ufficiali a proposito del possibile passaggio dellain ...

