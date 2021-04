“Dal 20 aprile le vaccinazioni con J&J per la fascia 55-60 nel Lazio” (Di giovedì 1 aprile 2021) In Liguria si è partiti dal 29 marzo con la sperimentazione dei vaccini in farmacia. Poi sarà il turno del Lazio che, come già annunciato nel corso delle scorse settimane, darà il via a questa operazione che potrà dare una forte accelerazione alla campagna vaccinale della Regione. Dopo l’accordo raggiunto dal governo con la Federazione italiana dei Farmacisti, dal 20 aprile il vaccino monodose Johnson & Johnson sarà somministrato nelle farmacie di Roma e delle altre province laziali. Lo ha annunciato Nicola Zingaretti. Zingaretti annuncia il vaccino Johnson&Johnson in farmacia nel Lazio: si parte il 20 aprile “Dal 20 aprile inizieremo con le vaccinazioni nelle farmacie con Johnson&Johnson”, ha spiegato Nicola Zingaretti in collegamento con SkyTg24. La fascia di età da cui si partirà, come ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) In Liguria si è partiti dal 29 marzo con la sperimentazione dei vaccini in farmacia. Poi sarà il turno del Lazio che, come già annunciato nel corso delle scorse settimane, darà il via a questa operazione che potrà dare una forte accelerazione alla campagna vaccinale della Regione. Dopo l’accordo raggiunto dal governo con la Federazione italiana dei Farmacisti, dal 20il vaccino monodose Johnson & Johnson sarà somministrato nelle farmacie di Roma e delle altre province laziali. Lo ha annunciato Nicola Zingaretti. Zingaretti annuncia il vaccino Johnson&Johnson in farmacia nel Lazio: si parte il 20“Dal 20inizieremo con lenelle farmacie con Johnson&Johnson”, ha spiegato Nicola Zingaretti in collegamento con SkyTg24. Ladi età da cui si partirà, come ...

