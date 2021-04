Da Paola Turci a Piero Pelù, il mondo della musica scende in campo per il Ddl Zan e contro Pillon (Di giovedì 1 aprile 2021) Da Elodie a Fedez, da Levante a Paola Turci, passando per Piero Pelù, è ufficialmente scesa in campo la musica, compatta nel prendere posizione a favore del Ddl Zan contro l’omotrasnfobia, la misoginia e l’abilismo e contro coloro che più di ogni altro sta facendo ostruzionismo in Senato per evitarne la calendarizzazione: la Lega e il senatore Pillon, finito nel mirino di stories, tweet e post da parte di alcuni dei principali artisti della scena italiana. Il 4 novembre il Ddl Zan era stato approvato alla Camera e, in questi giorni, ha cominciato il suo complicato iter in commissione per poter approdare finalmente in Aula al Senato. contro questo passaggio la Lega sta alzando letteralmente barricate, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Da Elodie a Fedez, da Levante a, passando per, è ufficialmente scesa inla, compatta nel prendere posizione a favore del Ddl Zanl’omotrasnfobia, la misoginia e l’abilismo ecoloro che più di ogni altro sta facendo ostruzionismo in Senato per evitarne la calendarizzazione: la Lega e il senatore, finito nel mirino di stories, tweet e post da parte di alcuni dei principali artistiscena italiana. Il 4 novembre il Ddl Zan era stato approvato alla Camera e, in questi giorni, ha cominciato il suo complicato iter in commissione per poter approdare finalmente in Aula al Senato.questo passaggio la Lega sta alzando letteralmente barricate, ...

MassimoMaria5 : DDL Zan, ci mettono faccia e voce anche Levante, Paola Turci, Michele Bravi e Mahmood - neapel6774 : RT @gayit: DDL Zan, Michele Bravi e Paola Turci in difesa della legge contro l'omotransfobia - shakfe : @vale_9577real @paolaturci Il problema è che magari Paola Turci saprebbe fare la cameriera. Ma una cameriera qualsi… - gayit : DDL Zan, Michele Bravi e Paola Turci in difesa della legge contro l'omotransfobia - marisavillani : RT @TribvnvsPlebis: @paolaturci In un Paese normale Paola Turci si limiterebbe ai gorgheggi e affini. -