Da Harvard al «Metodo Cilento» | qual è il vero segreto della longevità?

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 1 aprile 2021) Chi non si è mai chiesto «qual è il segreto della longevità»? Pur non essendo una domanda facile, ci sono numerosi studi che provano a dare la formula definitiva per avere una lunga vita. Arriva così dagli Stati Uniti uno studio riguardante proprio questo argomento: «La dieta della longevità: due porzioni di frutta e tre di verdura sono la combinazione “giusta” per una vita più lunga secondo uno studio di Harvard». Anche se solo una persona su dieci negli Stati Uniti mantiene l’equilibrio ideale secondo i dati del Centers for Disease Control and Prevention (CDC).