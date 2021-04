Da Giorgio Armani a Prada, le aziende della moda in prima fila nella campagna vaccinale anti Covid (Di giovedì 1 aprile 2021) «La campagna risponde all’obiettivo di ridurre il gravoso lavoro svolto dalle strutture sanitarie, facendo sì che le risorse siano impiegate all’incremento di assistenza e cura», così Giorgio Armani comunica in una nota ufficiale che il il suo Armani/Teatro - luogo che solitamente ospita le sfilate del gruppo - diverrà nelle prossime settimane un centro vaccinale per i propri dipendenti, la partecipazione sarà basa volontaria, e la vaccinazione verra? implementata anche nelle altre regioni. Giorgio Armani è una delle prime aziende della moda ad aderire alla campagna vaccinale contro il Covid-19, ma non è la sola, anche altri brand vi hanno aderito. ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 1 aprile 2021) «Larisponde all’obiettivo di ridurre il gravoso lavoro svolto dalle strutture sanitarie, facendo sì che le risorse siano impiegate all’incremento di assistenza e cura», cosìcomunica in una nota ufficiale che il il suo/Teatro - luogo che solitamente ospita le ste del gruppo - diverrà nelle prossime settimane un centroper i propri dipendenti, la partecipazione sarà basa volontaria, e la vaccinazione verra? implementata anche nelle altre regioni.è una delle primead aderire allacontro il-19, ma non è la sola, anche altri brand vi hanno aderito. ...

