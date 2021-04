Curling | qualificazioni Olimpiadi Pechino 2022 | il regolamento e le speranze dell’Italia

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 aprile 2021) L’Italia cercherà di conquistare la qualificazione alleInvernali diattraverso i Mondiali dimaschile, in programma a Calgary (Canada) da venerdì 2 a domenica 11 aprile. La rassegna iridata mette in palio sei pass per la prossima rassegna a cinque cerchi: le prime sei classificate nel round robin, tra le 14 Nazionali partecipanti, staccheranno il biglietto per i Giochi, a cui è già ammessa la Cina in quanto Paese organizzatore (se gli asiatici saranno tra le magnifiche sei sul ghiaccio, ipotesi molto difficile, allora verranno assegnati soltanto cinque pass). Le squadre classificate tra il settimo e il quattordicesimo posto, esclusa eventualmente la Cina, si daranno battaglia a dicembre in un torneo preolimpico che assegnerà gli ultimi tre posti a disposizione (quattro se la Cina sarà ...