Curling, Mondiali 2021: Svezia favorita, Canada e Svizzera ci provano. L’Italia cerca il pass olimpico (Di giovedì 1 aprile 2021) I Mondiali 2021 di Curling andranno in scena a Calgary (Canada) da venerdì 2 a domenica 11 aprile. La rassegna iridata torna in scena dopo la cancellazione forzata della passata stagione, dovuta ovviamente all’emergenza sanitaria. La massima competizione internazionale di questo sport sul ghiaccio torna protagonista dopo due anni e sarà fondamentale perché assegnerà i primi sei pass per le Olimpiadi Invernali 2022: a Pechino voleranno le prime sei classificate dell’intenso round robin, aperto eccezionalmente a 14 Nazionali. La pandemia ha convinto gli organizzatori ad allargare la partecipazione a questa kermesse, dunque assisteremo a un lunghissimo girone eliminatorio, dove tutte le squadre saranno chiamate a giocate 13 partite. Le prime due classificate accederanno direttamente alle ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Idiandranno in scena a Calgary () da venerdì 2 a domenica 11 aprile. La rassegna iridata torna in scena dopo la cancellazione forzata dellaata stagione, dovuta ovviamente all’emergenza sanitaria. La massima competizione internazionale di questo sport sul ghiaccio torna protagonista dopo due anni e sarà fondamentale perché assegnerà i primi seiper le Olimpiadi Invernali 2022: a Pechino voleranno le prime sei classificate dell’intenso round robin, aperto eccezionalmente a 14 Nazionali. La pandemia ha convinto gli organizzatori ad allargare la partecipazione a questa kermesse, dunque assisteremo a un lunghissimo girone eliminatorio, dove tutte le squadre saranno chiamate a giocate 13 partite. Le prime due classificate accederanno direttamente alle ...

Advertising

flamminiog : RT @Coninews: Stone iridate nella bolla di Calgary. ?? Al via venerdì in Canada i Mondiali maschili di curling. Azzurri sul ghiaccio per gi… - Coninews : Stone iridate nella bolla di Calgary. ?? Al via venerdì in Canada i Mondiali maschili di curling. Azzurri sul ghiac… - fisg_it : Cura dei dettagli e focus sull’obiettivo. Sono queste le parole d’ordine che i nostri ragazzi dovranno tenere a men… - zazoomblog : Curling Mondiali 2021: il calendario delle partite dell’Italia. Orari tv programma streaming - #Curling #Mondiali… -