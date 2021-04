(Di giovedì 1 aprile 2021) Potrebbero esserci grandi rivoluzioni la prossima estate sul fronte mercato. Lapensa al futuro e lo fa non solo in entrata ma anche in uscita. In tal senso, le indiscrezioni che arrivano dalla Turchia potrebbero essere inattese anche perché vedono protagonista un nome assolutamente nuovo: quello di Juan: il Galatasaray ci provacaption id="attachment 1091689" align="alignnone" width="741", getty images/captionSecondo quanto si apprende dai media turchi e per la precisione dal portale Fotomaç, il Galatasaray avrebbe messo nel mirino Juanin vistaprossima sessione di mercato. Da quanto si apprende il mistersquadra Terim - anche lui oggetto di diversi rumors di mercato - avrebbe indicato alla sua dirigenza ...

Advertising

ItaSportPress : Cuadrado, sirene turche: il Galatasary punta il colombiano della Juventus - - Ftbnews24 : #JuveNapoli #JuveBenevento #Juve @TuttoJuve24 @SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuadrado sirene

Footballnews24.it

Non a casa, nelle ultime settimane si è vociferato con una certa insistenza diprovenienti dalla Cina : di questo, e di tanto altro,ha parlato ai microfoni di ' El Tiempo ':Commenta per primoestere per Juancon un'offerta mostruosa. Come riportato da Fichajes.net , sulle tracce del colombiano ci sarebbe il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, che per convincere il ...Le prestazioni di quest'anno di Juan Cuadrado con la Juventus stanno convincendo eccome, tanto che il colombiano sta vivendo una delle sue migliori stagioni da quando è in Italia. Per questo, vista la ...Juan Cuadrado finito nel mirino del Galatasaray. Contatti avviati con il laterale bianconero: la bomba dalla Turchia Sirene turche per Juan Cuadrado. Come riportato da Fotomac, il colombiano è finito ...