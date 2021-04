CSI Vegas, Grissom e non solo tornano nel sequel della celebre serie tv (Di giovedì 1 aprile 2021) Annunciato CSI Vegas, seguito ufficiale dell’originaria ed amatissima ‘CSI – Crime Scene Investigation’. Quando verrà trasmessa. CSI Vegas, dopo venti anni dal debutto della serie televisiva originaria ecco il sequel ufficiale. La CBS manderà infatti in onda i nuovi episodi del telefilm che farà seguito a ‘CSI Las Vegas’, trasmesso nel 2001 e giunto a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 1 aprile 2021) Annunciato CSI, seguito ufficiale dell’originaria ed amatissima ‘CSI – Crime Scene Investigation’. Quando verrà trasmessa. CSI, dopo venti anni dal debuttotelevisiva originaria ecco ilufficiale. La CBS manderà infatti in onda i nuovi episodi del telefilm che farà seguito a ‘CSI Las’, trasmesso nel 2001 e giunto a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Pepkins88 : Ma non io che leggo la notizia che hanno dato via al revival di CSI: Las Vegas pensando fosse un pesce di aprile e invece è proprio vera - VAncilotti : RT @ParamountItalia: Nuovi casi crime in arrivo nella città dove tutto è iniziato #CSIVegas - ParamountItalia : Nuovi casi crime in arrivo nella città dove tutto è iniziato #CSIVegas - FRANKLIN51281 : @CSICBS No CSI: Vegas. I prefer CSI: Miami. - SerieTvserie : “CSI: Vegas”: CBS ha ordinato ufficialmente il revival -