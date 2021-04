Covid:folla su litorale romano, bagni prima della zona rossa (Di giovedì 1 aprile 2021) Complice il sole primaverile, in molti oggi hanno inaugurato la stagione con i primi bagni a mare sul litorale romano. folla in particolare a Ostia, dove i romani si sono ritrovati per godersi la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Complice il soleverile, in molti oggi hanno inaugurato la stagione con i primia mare sulin particolare a Ostia, dove i romani si sono ritrovati per godersi la ...

Il sindaco Loira firma l'ordinanza: stop alla fiera di San Giorgio 'Troppo rischioso a causa del virus' ... Si attendeva solo il nuovo decreto anti Covid del Governo approvato ieri sera dal Cdm. E puntuale, ... Niente folla lungo il tradizionale percorso seguito dal patrono. Bisognerà attendere ancora una ...

Roma, temperature estive e folla al mare: i primi bagni a Ostia Agenti della polizia locale, anche in bici, sono impiegati soprattutto nei parchi e nelle ville storiche dove intervengono, se necessario, per far rispettare le norme anti-Covid. Finora sono state 90 ...

