Covid Veneto, oggi 1.633 contagi e 28 morti: bollettino 1 aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono 1.633 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 1 aprile, secondo il bollettino della regione anticipato dal governatore Luca Zaia. Da ieri sono stati registrati altri 28 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 42.612 tamponi, il tasso di positività è del 3,83%. In ospedale sono ricoverate 2.242 persone (+1). In terapia intensiva sono 298 (-1), le altre 1.944 sono in area non critica. "I dati non sono così aggressivi. Se sono precursori di un'inversione di tendenza, dovranno essere confermati nei prossimi giorni. Per ora c'è un contenimento", dice Zaia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

