Covid: Toscana, altri 32 morti, loro età media 79,6 anni (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono 1.631 i nuovi casi (età media 45 anni, 1.579 con tampne molecolare, 52 da test rapidi antigenici) e 32 i decessi (età media 79,6 anni) per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore. I morti totali in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono 1.631 i nuovi casi (età45, 1.579 con tampne molecolare, 52 da test rapidi antigenici) e 32 i decessi (età79,6) perinnelle ultime 24 ore. Itotali in ...

