Covid: Salvini, ‘per Orlando e Speranza 60 mln italiani devono stare sotto sequestro’ (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Ci rivediamo la settimana dopo Pasqua e penso che il presidente Draghi sia più in sintonia che quello che dice la scienza e se i dati sono da giallo, è giallo”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. “Stando a Orlando e Speranza 60 milioni devono stare sotto sequestro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Ci rivediamo la settimana dopo Pasqua e penso che il presidente Draghi sia più in sintonia che quello che dice la scienza e se i dati sono da giallo, è giallo”. Lo dice Matteoa Dritto e Rovescio su Rete4. “Stando a60 milionisequestro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

