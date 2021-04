Covid: Roma; tamponi negativi per nazionali azzurri e Dzeko (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono risultati negativi ai tamponi molecolari i giocatori della Roma rientrati oggi dalle nazionali. Spinazzola, Mancini, Pellegrini, El Shaarawy e Dzeko ora aspettano solo le indicazioni dell'Asl per ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono risultatiaimolecolari i giocatori dellarientrati oggi dalle. Spinazzola, Mancini, Pellegrini, El Shaarawy eora aspettano solo le indicazioni dell'Asl per ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Roma Probabili formazioni Sassuolo - Roma: aggiornamenti REGGIO EMILIA - Il Sassuolo tiene a riposo precazionale Locatelli e Ferrari dopo i casi Covid nel gruppo squadra dell'Italia: si aggiungono a Berardi e Caputo , rientrati acciaccati anzitempo. Ayhan positivo con la Turchia. Per Fonseca Cristante , Smalling e Veretout ancora ...

Pasqua peggio di Natale: si ferma l'Italia dei vacanzieri Roma, autostazione Tibus. La più grande dell'Europa Centro - meridionale con circa 8 milioni di passeggeri all'anno prima del Covid. Nel lungo week end di Pasqua partiranno 160 bus (100 venerdì, 40 ...

Covid Roma, la mappa dei contagi: Torre Angela prima per numero di casi, allerta per il Centro ilmessaggero.it Covid: Boccia, 'basta propaganda, serve unità istituzionale' Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Questi sono i momenti più difficili e dobbiamo tutti sentire il senso della responsabilità politica di questa fase. Un governo di unità nazionale deve praticare, a maggior ...

Comunicato Sassuolo: i nazionali non giocheranno contro la Roma anche se negativi ha deciso che non manderà in campo i giocatori azzurri rientranti dagli impegni internazionali nella sfida che li vedrà contro la Roma. Il comunicato. «A seguito della conclamata positività al ...

