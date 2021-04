Covid: report Altems, 'migliorano vaccinazioni, quasi a metà obiettivo 500mila al giorno' (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos Salute) - "Migliora la campagna vaccinale: quotidianamente si arriva a somministrare quasi la metà (il 45%) delle 500mila vaccinazioni giornaliere indicate come obiettivo dal Piano Vaccinale AntiCovid". Lo evidenzia il report settimanale dell'Altems, l'Alta Scuola di Economia e management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica, campus di Roma. "Il gap giornaliero medio dell'ultima settimana è pari quindi al 55% (277.172 somministrazioni), in quanto la capacità media settimanale di somministrazioni quotidiane è stata pari a 222.828 somministrazioni, di cui 154.465 sono prima dose e 68.363 sono seconda dose - osserva il report - Tuttavia, esiste una grande variabilità tra le Regioni. Nell'ultima settimana ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos Salute) - "Migliora la campagna vaccinale: quotidianamente si arriva a somministrarela(il 45%) dellegiornaliere indicate comedal Piano Vaccinale Anti". Lo evidenzia ilsettimanale dell', l'Alta Scuola di Economia e management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica, campus di Roma. "Il gap giornaliero medio dell'ultima settimana è pari quindi al 55% (277.172 somministrazioni), in quanto la capacità media settimanale di somministrazioni quotidiane è stata pari a 222.828 somministrazioni, di cui 154.465 sono prima dose e 68.363 sono seconda dose - osserva il- Tuttavia, esiste una grande variabilità tra le Regioni. Nell'ultima settimana ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, report Gimbe: grazie alle restrizioni iniziano a calare i contagi. Aumentano gli ospedalizzati. Vaccini, sol… - Urania_Pleiadi : RT @Cartabellotta: Report #EMA #vaccino #AstraZeneca ??Eventi trombotici molto rari associati a ? piastrine ??Non identificati fattori di ri… - GPalazzol : Da ultimi report ricevuti il 30 marzo, Cinisi per il Commissario emergenza Covid della Prov. di PA ha 38 casi, per… - nonstop9981 : Report, RAI3.... Brasile pericoloso per varianti COVID-19.... Africa sicura!!!???, ma per favore! - olmi_michele : RT @Tortugaecon: Che impatto ha avuto il Covid-19 sul mercato del lavoro in Italia? Cosa è stato fatto dal governo e con quali risultati? C… -