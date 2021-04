Covid: report Altems, 'migliorano vaccinazioni, quasi a metà obiettivo 500mila al giorno' (Di giovedì 1 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 1 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : Covid, report Gimbe: grazie alle restrizioni iniziano a calare i contagi. Aumentano gli ospedalizzati. Vaccini, sol… - Urania_Pleiadi : RT @Cartabellotta: Report #EMA #vaccino #AstraZeneca ??Eventi trombotici molto rari associati a ? piastrine ??Non identificati fattori di ri… - GPalazzol : Da ultimi report ricevuti il 30 marzo, Cinisi per il Commissario emergenza Covid della Prov. di PA ha 38 casi, per… - nonstop9981 : Report, RAI3.... Brasile pericoloso per varianti COVID-19.... Africa sicura!!!???, ma per favore! - olmi_michele : RT @Tortugaecon: Che impatto ha avuto il Covid-19 sul mercato del lavoro in Italia? Cosa è stato fatto dal governo e con quali risultati? C… -